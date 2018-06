Woltwiesche ist Kreismeister

Was für ein Saisonfinale: Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga sicherte sich Viktoria Woltwiesche durch ein 4:0 bei Arminia Vöhrum die Kreismeisterschaft. Weil der Fußballkreis in dieser Spielzeit bekanntlich zwei Aufsteiger in die Bezirksliga stellen darf, hat aber auch der Vizemeister Grund...