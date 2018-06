Bezirkstitel für Anna Malena Wolff López und Malte Alpers

Bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften im Einzel der Altersklassen U14 und U16, die in Helmstedt ausgetragen wurden, untermauerte die LG Braunschweiger ihre Ausnahmestellung in der Nachwuchsarbeit­ – mit 17 Meistertiteln und insgesamt 49 Medaillen. In den Laufdisziplinen holten sie fast alle...