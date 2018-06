Vechelde siegt, Lengede Zweiter

Vor allem aus dem Raum Hannover kamen viele Teams zum Beachhandball-Turnier der SG Zweidorf/Bortfeld am vergangenen Wochenende. Auch einige Peiner haben Spaß an diesem Sommersport. Lengede/Gadenstedt und Vechelde-Woltorf stellten Teams. Und beide waren in ihren Altersklassen erfolgreich. Die...