Der Wettkampf fesselt alle

Nein, Triathlon ist kein Sport für Langschläfer. Nur ganz früh herrscht am morgigen Sonntag am Eixer See noch eine trügerische Ruhe. Doch diese Idylle wird bald jäh unterbrochen. Zum 22. Mal findet dort das Schwimmen des Peiner Triathlons statt. Pünktlich um 9 Uhr soll der erste Startschuss...