Lengedes Sturmlauf in die Bezirksliga

19 Pflichtspiele und dabei keine einzige Niederlage. Lediglich zwei Unentschieden in der Kreisliga-Hinrunde trüben die glänzende Bilanz der Lengeder B-Jugend-Fußballer in dieser Saison. Doch schlimm ist das keinesfalls, denn neben dem 5:0-Pokalerfolg gegen Vöhrum packte der SVL auch den Aufstieg in...