Ein Punkt, keine Zufriedenheit

Woltwiesche. So richtig zufriedene Gesichter gab es am Sonntag auf dem Woltwiescher Fußballplatz nicht zu sehen. Die Vechelder sanken nach dem 2:2-Remis auf ihrer Bank zusammen oder verschwanden in der Kabine, auf dem Platz versuchte Axel Plumeier, Co-Trainer der Hausherren, sein Team aufzumuntern.