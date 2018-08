Bosporus Peine stolpert in Sonnenberg

Peine. Schon am siebten Spieltag scheint sich der Titelkampf in der Fußball-Kreisliga auf zwei Teams beschränkt zu haben. Bosporus Peine ließ wieder Federn, während Stadtkonkurrent VfB und Rot-Weiß Schwicheldt ihre Spiele gewannen – wenn auch in unterschiedlicher Manier. Die Pfeile aus Broistedt freuten sich über den ersten Saisonerfolg.