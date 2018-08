HSG stellt sich gut auf

Edemissen. „Alle für einen und einer für alle“, so das Motto der Handballer im Peiner Nordkreis. Das brachte die Edemisser in den vergangenen beiden Spielzeiten seit dem Landesliga-Aufstieg trotz personeller Engpässe jeweils auf den fünften Platz. Und auch in der nun anstehenden Saison soll dieses Motto die HSG Nord wieder weit tragen, das Team von Martin Staats will oben mitspielen.