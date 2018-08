Barbecke zieht in Runde drei ein

Peine. Die Peiner Fußballmannschaften trafen sich am gestrigen Donnerstagabend im Volksbank-BraWo-Kreispokal zum Kräftemessen in Runde 2. Pfeil Broistedt musste sich bis in die Schlussphase gedulden um den Sieg klarzumachen. Barbecke überraschte Kreisliga-Absteiger Sierße/Wahle. Blumenhagen ist kampflos eine Runde weiter.