Erst die Schuhe auskippen

Helmstedt. Der Elm-Lappwald-Tri-athlon in Helmstedt bot die Kulisse für den vorletzten Wettkampf in der Verbandsliga und einige Herausforderungen für die Tri-Speedys Peine. Das Herrenteam kam erstmals in die Top-10, die Damen blieben auch wegen des Wetters ein wenig hinter den Erwartungen zurück.