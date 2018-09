Verletzungen bremsen Max Hantel

Wendezelle. Schon das Spiel am vergangenen Wochenende erlebte Maximilian Hantel mit der Reserve des TSV Wendezelle nur von außen. Kurz vor der Begegnung in der Fußball-Kreisliga verletzte sich der Stürmer beim Aufwärmen und zog sich einen Meniskusriss zu. Zwölf Tore gelangen Hantel in der Saison 2017/18. In diesem Jahr sollten es eigentlich mehr werden, was durch seine Ausfallzeit nicht einfach werden dürfte.