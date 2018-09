Gebürtiger Kieler führt Lafferdes Handballer

Groß Lafferde. Nun gilt es: Die Lafferder Handballer müssen sich so schnell wie möglich in der Verbandsliga akklimatisieren. In der nun höheren Spielklasse herrscht eine neue Gangart, mit der sich der Lafferder Rückraumschütze Felix Büttner schon auskennt. Von 2011 bis 2015 spielte der gebürtige Kieler in Altwarmbüchen in Verbands- und Oberliga.