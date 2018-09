Der TSV Sonnenberg bleibt ganz oben dran

Peine. Am elften Kreisliga-Spieltag gewann Fortuna Oberg 3:1 in Wendezelle und bleibt somit an den oberen Rängen dran. Broistedts Fußballer siegten in Plockhorst mit 2:1 und Münstedt schoss Essinghausen mit 5:0 vom eigenen Sportplatz. Der als Spitzenreiter in den Spieltag gegangene VfB Peine konnte den Platz an der Sonne durch einen 5:2-Sieg behalten. Besonders gelobt gehört VfB-Stürmer Markus Reiff, denn ihm gelang ein lupenreiner Viererpack in gerade einmal 22 Minuten.