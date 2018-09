Bortfeld ist der neue Kreisklassen-Spitzenreiter

Peine. Am 10. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse kochten die Emotionen hoch, besonders beim Spiel in Rosenthal. Das Spiel musste abgebrochen werden. Auf allen anderen Plätzen wurde aber über die komplette Spieldauer gespielt. So gewann Woltorf eine spannende Partie gegen Groß Lafferdes Reserve mit 3:2 und Bülten gewann deutlich mit 4:1 in Handorf. Neuer Spitzenreiter ist die TB Bortfeld, die sich locker mit 6:0 auf der heimischen Anlage gegen Marathon durchsetzte.