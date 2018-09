Hansen und Busse verteidigen erneut ihre Kreismeistertitel

Mehrum. An Florian Busse kommt im Kreis Peine kein Schwimmer so schnell dran vorbei. Der Aktive des Peiner Schwimmvereins (PSV) sicherte sich überlegen in der Mehrkampfwertung über 50 Meter erneut den Kreismeistertitel. Schwieriger hatte es seine Vereinskollegin Rieke Hansen.