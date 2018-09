Für die SG war mehr drin

Es scheiterte am Wochenende an Kleinigkeiten, dass die Badmintonspieler der SG Vechelde/Lengede nur einen Punkt ergatterten. In der Regionalliga gelangen ein Remis gegen die SG Hamburg und eine knappe Niederlage gegen Luckau/Blankenfelde. Vechelde/Lengede – SG Hamburg 4:4. Den verlorenen Punkt im...