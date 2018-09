Voltigierer – die besseren Geräteturner

Am Freitag schnappte sich Vorsitzender Ralf Lange vom Reit- und Fahrverein Hohenhameln einen Klappstuhl und wartete an der Straße vor der Reithalle auf die ersten Gäste. Knapp 60 Pferde und die dazugehörigen Voltigierer wollte er in Empfang nehmen, denn am Wochenende ist viel los in der Gemeinde:...