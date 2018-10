Ein Trio setzt sich langsam ab

Die Bortfelder haben am Sonntag mit der Groß Lafferder Reserve einen weiteren Verfolger im Titelrennen der 1. Fußball-Kreisklasse hinter sich gelassen. Auch Stederdorf marschiert weiter an der Spitze der 1. Fußball-Kreisklasse voran – während die Lafferder nach der 1:3-Niederlage in Bortfeld den...