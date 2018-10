Lafferdes Siegesserie führt das Heidemann-Team auf Rang vier

Die Teutonia aus Groß Lafferde setzt ihren Siegeszug in der Fußball-Bezirksliga weiter fort. Gegen den BSV Ölper feierte der SV den vierten Sieg in Folge. In der Tabelle bedeutet das nun Rang Vier hinter dem Spitzentrio. Teutonia Groß Lafferde – BSV Ölper 3:0 (1:0). Tore: 1:0/2:0/3:0 Tim Paul...