Essinghausen nutzt die Chancen nicht

In der Peiner Fußball-Kreisliga konnte Schwicheldt das Topspiel gegen Oberg gewinnen, der VfB Peine siegte mit 3:1 in Dungelbeck und bleibt damit Tabellenführer. Lengedes Reserve gewann eine spektakuläre Partie mit 5:0 in Essinghausen. TSV Schwicheldt – Fortuna Oberg 2:1 (1:1). Tore: 1:0 (20.);...