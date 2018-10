SG feiert Remis gegen Horn wie einen Sieg

Zufriedener könnte Henning Zanssen von der SG Vechelde/Lengede gar nicht in seinen Kurzurlaub starten. Denn am Wochenende sammelten die Badmintonspieler in der Regionalliga die gewünschten drei Punkte. Nach dem Sieg gegen SSW Hamburg errang die Südkreis-SG gegen die Zweitliga-Reserve des Horner TV...