Vöhrum ohne Torerfolg

181028 Fußball, Männer, Bezirksliga, Viktoria Woltwiesche - Arminia Vöhrum. rechts: Jan Tomalik, daneben in blau: Sven Bruns.

Woltwiesche. Die Arminia vergeigt zu viele Chancen in der Fußball-Bezirksliga.

Das Bezirksliga-Spiel zwischen Viktoria Woltwiesche und Arminia Vöhrum neigte sich schon dem Ende zu, da hätten die Vöhrumer Fußballer beim Stand von 0:0 eigentlich noch alles klar machen können. Erst jagte Gytis Gailius den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (89.). Nur wenig später (90.) zimmerte der eingewechselte Kevin Hermanski den Ball aus noch kürzerer Distanz am Tor vorbei. „Einen davon müssen wir reinmachen“, ärgert sich der Gäste-Coach Nils Könnecker.

Auf der anderen Seite hatte die einzig richtig gute Chance Stürmer Sven Bruns, der von seinem Teamkollegen Marco di Nunno steil geschickt wurde. Bruns war schon am Vöhrumer Keeper Niklas Benke vorbeigezogen, wurde aber von Jan Tomalik entscheidend abgedrängt und am Abschluss gehindert.

Und damit waren es auch fast schon alle großen Chancen in diesem Spiel. „Das war keine gute Partie von beiden Mannschaften sagt der Woltwiescher Übungsleiter Thomas Mühl. Der hatte mit seiner Mannschaft in der 63. Minute mächtig Glück. Denn ein Befreiungsschlag seiner Viktoria kam wie ein Boomerang zurück. Sascha Marchefka rannte in den Strafraum hinein und wurde dann von der jungen Linienrichterin mit einem Mitspieler verwechselt – sie entschied auf Abseits.

Der Ball indes fand seinen Weg ins Tor und das Marchefka nicht in sträflicher Position war, da waren sich der Spieler und sein betrübter Coach Könnecker einig. „Ich will jetzt nicht auf den Schiris rumhacken, aber es ist schade. Das ist ein knappes Spiel und es war eine entscheidende Situation“, bedauert der Trainer.

Durch diesen einen Zähler bleiben die Vöhrumer in der Abstiegszone. „Unsere Spielleistung hat gestimmt unsere Einstellung hat auch gepasst“, meint Könnecker, der schon auf das nächste Spiel blickt: „Mund abputzen und nächste Woche gegen Kralenriede gewinnen.“ Sein Woltwiescher Pendant Thomas Mühl meint: „Wir haben nicht versucht Fußball zu spielen und müssen mit diesem einen Punkt leben. Das ist ein gerechtes Remis.“

0:0