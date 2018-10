Equords Fußballer siegen im Kellerduell

Ein Equorder (vorne in Blau) kommt zum Abschluss. Seine beiden Plockhorster Gegenspieler (in Grün) stehen zu weit weg und beobachten die Szenerie lediglich.

Nun hat es auch den VfB Peine erwischt. Als Tabellenführer in diesen Spieltag der Fußball-Kreisliga gegangen, verlor das Team von Nick Gerull nun beim TSV Edemissen mit 3:5. Damit mussten die Peiner ihren Konkurrenten Schwicheldt an die Spitze ziehen lassen. Verfolger Sonnenberg zog durch sein 9:1 in Essinghausen mit dem VfB gleich und auch sonst gab es viele Treffer zu sehen. Zum Beispiel in Dungelbeck, wo Oberg mit 6:1 triumphierte oder eben in Schwicheldt. Ein Doppelpack von Felix Seeler leitete dort den 6:0-Erfolg über dessen Ex-Klub Lengede ein.

Rot-Weiß Schwicheldt – SV Lengede II 6:0 (3:0). Tore: 1:0/2:0 Seeler (3./10.); 3:0 Werner (26.); 4:0 Rieger (63.); 5:0 Edeler (77.); 6:0 Badey (77.).

Die Hausherren begannen sehr druckvoll und zielstrebig. „Die frühen Tore spielen uns heute besonders gut in die Karten“, sagt Schwicheldts Tobias Dreyer. RW zeigte die beste Saisonleistung, presste früh und nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt. Trotz einer Gelb-Roten Karte spielten die Gastgeber ihr Spiel konzentriert runter. „Lengede hatte auch einige Chancen, wir haben es heute aber einfach besser gemacht. Der Sieg geht voll und ganz in Ordnung“, so Dreyer.

Herta Equord – SSV Plockhorst 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Görke (25.); 2:0 Hartig (56.); 3:0 Knap (86.).

„Wir haben heute eine sehr kampfbetonte Partie von beiden Mannschaften gesehen“, sagt Equords Spielertrainer Rene Görke. Er schoss seine Mannschaft durch einen sehenswerten Freistoß selbst zur Pausenführung. Nach dem zweiten Treffer machten die Gastgeber immer öfter auf und wollten unbedingt noch einen nachlegen. „Unsere Verteidigung macht es dann dennoch stark und wir gewinnen das Spiel am Ende hochverdient“, sagt ein zufriedener Görke.

TSV Hohenhameln – TSV Wendezelle II 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Berlin (90.); 0:2 Stolze (90.+3).

Holger Brennecke hatte seine Hohenhamelner Mannschaft mit dem Auftrag des kontrollierten, aber zeitgleich auch gefährlichen und druckvollen Aufbauspiels in die Partie geschickt. Der Tabellenletzte aus Wendezelle stand aber tief und so versuchten es die Gastgeber Versuch um Versuch mit langen Bällen. „Die langen Bälle haben überhaupt nichts gebracht“, sagt Brennecke. Wendezelle nutzte die wenigen sich bietenden Chancen souverän aus. „Es war das schlechteste Spiel der gesamten Saison“, ärgert sich Brennecke.

TSV Dungelbeck – Fortuna Oberg 1:6 (0:4). Tore: 0:1 Driesen (3.); 0:2 Feske (6.); 0:3 Stephan (11.); 0:4 Rotmann (41.); 1:4 Hollstamm (78.); 1:5 Feske (85.); 1:6 Grigorjan (86.).

„Unsere erste Halbzeit war unterirdisch, wir haben jede Tugend vermissen lassen“, sagt ein enttäuschter Dungelbecker Daniel Wolff. Folgerichtig war auch der 0:4 Pausenstand. In Halbzeit zwei zeigten die Hausherren ein komplett anderes Gesicht, sie erspielten sich Chancen, welche allerdings fahrlässig liegen gelassen wurden. „Nutzen wir unsere Chancen könnte es 4:4 stehen“, so Wolff. In der Schlussphase machten die Gastgeber noch einmal auf und wurden mit zwei weiteren Gegentoren bestraft. „Sehr bitterer Nachmittag“, fasst Wolff zusammen.

TSV Edemissen – VfB Peine 5:3 (4:1). Tore: 0:1 (1.); 1:1 Thomas Erich (24.); 2:1 Torsten Erich (30.); 3:1 Füge (33.); 4:1 Havekost (45.); 5:1 Freimann (68.); 5:2 D. Lieckfeldt (80.); 5:3 Emrullah Kaya (90+3.).

Edemissens Trainer Marco Lenz stellte seine Mannschaft perfekt auf das Spiel gegen den Spitzenreiter ein. Wie eine kalte Dusche traf sie aber der Gegentreffer kurz nach Anpfiff der Partie. Edemissen konnte sich aber durch die perfekte Einstellung selbst aus der nicht einfachen Situation ziehen. Die Tore vor der Pause waren sehr wichtig für Lenz‘ Mannschaft. Die Hausherren konnten sich mit 5:1 in Führung schießen, schalteten danach dann ein paar Gänge runter und kassierten noch zwei Gegentore.

Pfeil Broistedt – TSV Münstedt 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Cinar (63.).

Die gesamte erste Halbzeit war Münstedt ein wenig aktiver als die Gastgeber, welche meist nur reagierten und nicht selber agierten. „In der zweiten Halbzeit machten wir es dann deutlich besser“, sagt Broistedts Trainer Fred Matejasik. Das Tor kam wie eine Erlösung für die Gastgeber. Diese Führung retteten sie am Ende sicher ins Ziel. „Ein bitterer Beigeschmack sind die zwei verletzen Spieler“, meint Matejasik.

TSV Eixe – Bosporus Peine 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Derbazi (29.); 1:1 Gaube (49.); 1:2 Bacaksiz (58.); 1:3 Sarac (71.); 1:4 Cendamo (89.).

Eixe spielte eine gute erste Halbzeit, legte sich allerdings das 0:1 quasi selber rein. „Wir kommen dann perfekt aus der Kabine, legen uns aber das nächste Gegentor eigentlich wieder selber rein“, sagt Eixes Coach Jan Rinkel. Seine Mannschaft übte trotzdem weiter Druck aus, spielte sehr ansehnlichen Fußball aber schaffte es nicht mehr sich ganz klare Torchancen herauszuspielen. „Heute hat mich Bosporus nicht wirklich überzeugt, es war eine unnötige Niederlage für uns“, sagt Rinkel abschließend.

TSV Essinghausen – TSV Sonnenberg 1:9 (0:3). Die Partie lässt sich sehr einfach zusammenfassen. Sonnenberg überrollte die Essinghäuser in beiden Halbzeiten förmlich. Sie waren in den Zweikämpfen deutlich wacher, außerdem zielstrebiger vor dem Tor und besser organisiert als die abstiegsgefährdeten Gastgeber. Essinghausen lief nur hinterher und wurde selber kaum gefährlich vor dem gegnerischen Tor, weder in Halbzeit eins, noch in Halbzeit zwei.