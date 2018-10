Wedtlenstedt ist stets gefährlich, aber Bortfeld gewinnt

Peine. In der 1. Fußball-Kreisklasse holt Sierße/Wahle seinen dritten Sieg. Stederdorf trifft in letzter Sekunde gegen Woltorf.

Durch den Derbysieg gegen den MTV Wedtlenstedt bleiben Bortfelds Fußballer an der Spitze der 1. Fußball-Kreisklasse. Aber Stederdorf (2:1 in Woltorf) bleibt dran. Im Tabellenkeller überraschte Sierße/Wahle die SG Adenstedt.

Pfeil Broistedt – Wipshausen 2:0 (0:0). Tore: 1:0/2:0 Plewka (72./ 83.).

Aufgrund der zweiten Hälfte sei der Sieg laut Pfeil-Coach Hans Georg Künsting verdient. „Wir haben nach meiner Kabinenansprache besser zusammen gespielt und auch mal richtig den Abschluss gesucht“, berichtet der Trainer. Durch zwei schöne Distanzschüsse von Christopher Plewka holte Broistedt die drei Punkte.

TSV Edemissen II – Falke Rosenthal 3:3 (2:2). Tore: 1:0 Siedentop (4.); 1:1 M. Fricke (17.); 2:1 Siedentop (18.); 2:2 Salucu (30.); 2:3 J. Wiegmann (62.); 3:3 Siedentop (65.).

„Wir haben Sven Siedentop leider dreimal aus den Augen verloren, bedauert Rosenthals Trainer René Hauer. Der Edemisser Stürmer sei erfahren und weiß genau, wo er stehen muss. Aber auch die Falken spielten mutig nach vorne. „Das Remis geht in Ordnung.“

Arminia Vechelde II – Bültener SC 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Walter (9.); 1:1 Hornemann (48.); 2:1 Winter (80.).

Beim Stand von 1:1 war Vecheldes Trainer Thomas Heinzel klar: „Wer hier noch trifft, der gewinnt.“ Und zunächst machten die Bültener mehr Druck. „Doch wir hatten endlich mal das Glück auf unserer Seite“, freut sich Heinzel. Ein Kopfballtor von Felix Winter brachte den Sieg.

TB Bortfeld – MTV Wedtlenstedt 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Keienburg (13.); 2:0 Schäfer (53.).

Im Topspiel dieses Spieltages behielt der Tabellenführer aus Bortfeld die Oberhand. „Spätestens ab dem frühen 1:0 hatten wir in dieser Begegnung die Zügel in der Hand“, berichtet Bortfelds Co-Trainer Stefan Probst. Doch die Wedtlenstedter seien in diesem Derby stets gefährlich gewesen. „Es war ein tolles Spiel von beiden Seiten“, meint Probst, der sehr von der geschlossenen Mannschaftsleistung seiner TB angetan war. „Ich wusste gar nicht, wen ich auswechseln sollte“, sagt Probst lachend.

VfL Woltorf – SSV Stederdorf 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Thieltges (17.); 1:1 Uhe (76.); 1:2 Shamo (90.+3).

Durch einen Treffer in der dritten Minute der Nachspielzeit fuhren die Stederdorfer einen wichtigen Sieg ein. Sie bleiben an der Spitze dran.

Marathon Peine – Adler Handorf 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Wolochow (10.); 1:1 K. Herrmann (12.).

„Man hat gemerkt, dass beide Teams eher im unteren Bereich der Tabelle zu finden sind“, meint Marathon-Coach Marek Rönnefahrt. In einer „ereignislosen Partie“ sollte es schlichtweg keinen Sieger geben. Auf den Führungstreffer des Gastgebers fanden die Adler eine schnelle Antwort.

TSV Sierße/Wahle – SG Adenstedt 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Korth (55.); 1:1 Mende (69.); 2:1 Korth (84.).

Mit einem „Traumpass“ ermöglichte der spielende Coach Olaf Baake selber den ersten Treffer. „Auch das 2:1 war durch eine Flanke schön vorbereitet worden“, meint Baake. Adenstedt schnitt sich mit einem Platzverweis selber ins Fleisch und verschoss auch einen Elfmeter.

Germania Blumenhagen – Teutonia Groß Lafferde II 1:4 (1:1). Tore: 0:1 Handelmann (32.); 1:1 Tschapke (36.); 1:2 L. Paul (50.); 1:3 Schmidt (53.); 1:4 A. Staats (76.).

In der ersten Halbzeit sah Blumenhagens Spielertrainer Patrick Tschapke sein Team besser. „Nicht beim Ballbesitz aber dafür bei den Torchancen“, meint der Stürmer. Er schaffte den schnellen Ausgleich, doch spätestens ab der 50. Minute merkte man der Germania die fehlende Kondition an und die Gäste aus Groß Lafferde kamen zum Sieg.