Martin Tanger bringt den MTV Gifhorn zum Verzweifeln

Immer wieder schlug Martin Tanger zu! Den bekamen die Gifhorner Volleyballer in der Regionalliga nicht in den Griff und so sackten die Vallstedter schnell einen 3:0-Erfolg ein. Das GW-Team bleibt damit in der Spitzengruppe. GW Vallstedt – MTV Gifhorn 3:0 (25:13, 25:18, 25:20). „Martin ist nicht...