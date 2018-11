Bortfeld ist spätestens jetzt Kandidat Nummer eins

In der 1. Fußball-Kreisklasse gab es wieder einmal viele Tore zu bejubeln. So gewann Wipshausen mit 5:1, Vechelde mit 5:3, Bortfeld mit 4:1 und Wedtlenstedt mit 3:1 in Broistedt. Für die Tabelle am entscheidendsten ist wohl der Sieg der Bortfelder, die nun sechs Punkte vor Verfolger Stederdorf...