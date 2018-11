Klein mit dem goldenen Tor

Das Fußball-Bezirksliga-Derby geht an Vechelde. Die Arminia setzte sich in Staffel 2 am Sonntag gegen den Nachbarn aus Wendezelle mit 1:0 durch. Nils Klein war der Schütze zum goldenen Tor für die Hausherren. Arminia Vechelde – TSV Wendezelle 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Klein (82.). Die 82. Minute...