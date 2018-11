Schwicheldt schiebt sich auf Platz Zwei

Peine. Am letzten Sonntagsspieltag vor der langen Winterpause gab es in der Peiner Kreisliga wieder einige Tore zu betrachten. So gewann Bosporus Peine mit 12:1, Eixe mit 5:1 und Schwicheldt mit 8:0. Die Sonnenberger gaben ihren hart erkämpften Tabellenplatz zwei durch ein 2:2 gegen Dungelbeck wieder auf....