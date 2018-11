Jahns Handballerinnen machen es unnötig spannend

Vor sieben Monaten gewannen die Peinerinnen in der Handball-Oberliga gegen das hoch eingeschätzte Team aus Hollenstedt und setzten danach zu einem 9:1-Lauf an. Passiert das auch in dieser Saison? Denn der MTV Vater Jahn gewann erneut, hatte den Gegner in den ersten 30 Minuten im Griff, triumphierte...