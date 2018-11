Drachen bezwingen schwachen SC Dransfeld

Immer besser werden in der Handball-Landesliga die Damen der SG Zweidorf/Bortfeld. Was sich in jüngster Zeit andeutete, wurde nun bestätigt. Nach dem ersten Auswärtspunkt vor einer Woche folgte nun der lang ersehnte zweite Heimerfolg. Keine Probleme hatte auch die HSG Nord Edemissen mit dem sieg-...