Es läuft gut für die KSG-Teams

Die Flotte Neun wird zum Sorgenkind der Verbandsoberliga. Mit einem 0:6 in Delmenhorst tragen die Kegler weiterhin die Rote Laterne. Jubel dagegen bei der KSG 82. Ein 3:3 in Steyerberg bescherte dem Aufsteiger der Verbandsklasse weiterhin einen Rang in der oberen Tabellenhälfte. Licht und Schatten...