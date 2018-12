Weende besiegt fünf Edemisser

Bis 1,6 Sekunden vor Schluss führten die Vöhrumer Basketballer in der Bezirksklasse. Dann glich Braunschweig aus, um danach in der Verlängerung zu gewinnen. Edemissen trat nur zu fünft an und unterlag Weende. Bezirksoberliga: TSV Edemissen – SC Weende 56:76 (8:16, 11:15, 23:18, 14:27). Eigentlich...