„Noch nie so gut abgeschnitten“

Nach dem 9:5-Triumph über den TTV Geismar ist das Abstiegsgespenst für den Tischtennis-Landesligisten SV Arminia Vechelde in ganz weite Entfernung gerückt. Vielmehr können sich die Arminen in der Rückrunde sogar nach oben orientieren. In der Halbzeittabelle trennt den Staffelvierten nur einen Punkt...