Zum nächsten Weihnachtsfest wird sie fehlen

„Save the last Dance“. Unter diesem Motto tanzten 120 überwiegend weibliche Teilnehmerinnen aller Altersklassen jüngst über das Parkett der Gunzelin-Sporthalle. Und es war dieses Jahr nicht nur das 20. Jubiläum der NTB-Dance Night, sondern auch die letzte ihrer Art im Turnkreis Peine. Das in...