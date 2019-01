Gredner-Geschwister sichern sich Mixed-Gold

Vor dem Start in das erste Punktspiel des Jahres präsentierten sich für den Badminton-Zweitligisten VfB/SC Peine Lucas und Laura Gredner in einer guten Verfassung, denn sie gewannen den Mixed-Wettbewerb der Norddeutschen Meisterschaft in Vechelde. „Allerdings bin ich nach meiner Verletzung auch...