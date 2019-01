Erst verliert Oberg gegen Wendezelle, im Finale siegt es

Bei der Hallen-Kreismeisterschaft standen die Lafferder Fußballer noch ganz oben, doch beim eigenen Turnier reichte es nur zu Platz vier. „Trotzdem war es ein tolles Event“, meint Vorsitzender Olaf Pickhardt. Bei der Teamvorstellung zeigte die Teutonia auch gleich her, was sie am Samstag errungen...