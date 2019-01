Verletzungen verhindern mehr Konstanz

Voller Vorfreude startete Trainer Martin Staats mit seiner HSG Nord Edemissen in die neue Saison der Handball-Landesliga. Im Gegensatz zu den zurückliegenden Spielzeiten hatte er alle Mann an Bord, konnte mit vollem Kader antreten. „Mit viel Freude und Spaß starteten wir in die Saison. Endlich mal...