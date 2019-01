0:3 im Doppel stoppt Berkum nicht

Thiede. Der Tischtennis-Bezirksoberligist siegt in Thiede mit 9:5. Lasse Bläsig überzeugt im unteren Paarkreuz mit zwei Siegen.

Dem TTC Berkum ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt geglückt. Der Tischtennis-Bezirksoberligist startete mit einem etwas unerwarteten 9:5-Erfolg beim TSV Thiede in die Rückrunde und revanchierte sich damit gleichzeitig für die knappe 7:9-Niederlage auf heimischem Parkett in Rosenthal.

Der Sieg überraschte umso mehr, weil Marvin Krause für die Berkumer nur im Doppel aktiv war, während die Gastgeber ihre Bestbesetzung aufboten. Dieser Winkelzug ging komplett daneben, da die Berkumer in den Doppeln einen kompletten Fehlstart zelebrierten. Sascha Henke und Krause stolperten in vier Sätzen über Oliver Böttcher und Jan-Patrik Stiller. Nicht anders erging es Benjamin Weiß und Fabian Spatz, die gleich mehrere Satzbälle ungenutzt ließen. „Fabian und Benny befanden sich wohl noch im Winterschlaf“, moniert Kapitän Henke mit sarkastischem Unterton. Die beiden Youngsters Lasse Bläsig und Jasper Dietrich fanden beim 0:3 gegen Dirk Hoffmann und Florian Kremling ebenfalls kein Rezept.

Es drohte sogar noch ein Vier-Punkte-Rückstand, den Weiß allerdings auf der Ziellinie gegen den Materialspieler Lukas Domin mit 11:9 abwenden konnte. Aber nicht nur Weiß sorgte für die Trendwende, sondern auch Spatz, der im mittleren Paarkreuz zwei Matchbälle abwehrte und mit 14:12 im Finaldurchgang gewann.

Die beiden gehörten auch im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung neben Henke zu den fleißigsten Punktesammlern. Der Berkumer Kapitän zeigte sich mit seiner Offensivstrategie nicht nur Böttcher, sondern auch Domin überlegen, dessen sonst so gefürchtete lange Noppe nicht die gewünschte Wirkung erzielte.

Besonders freute sich Sascha Henke über das Abschneiden des erst 16-jährigen Lasse Bläsig, der im unteren Drittel dem Thieder Neuzugang Florian Kremling eine 3:0-Lektion erteilte und in einem offenen Schlagabtausch Hoffmann die Leviten las. „Lasse war richtig gut“, freut sich Henke über dessen Entwicklung. Bläsig und Jasper Dietrich spielen neben ihrem Engagement in Berkum auch erfolgreich für den TSV Watenbüttel in der Jungen-Niedersachsenliga.