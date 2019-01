Der MTV vergibt die letzte Chance

Marti Fischer (in Rot) und die Lafferder Handballer verpassten gegen den TSV Burgdorf den verdienten Ausgleich.

Es waren zwei völlig unterschiedliche Ergebnisse, doch letztlich verloren beide Peiner Jugendhandball-Teams in der Oberliga gegen die TSV Burgdorf.

MA-Jugend: MTV Groß Lafferde – TSV Burgdorf II 24:25 (12:14). „Obwohl die Niederlage schmerzt, so haben wir meiner Ansicht nach ein gutes Spiel abgeliefert“, sagt der MTV-Coach Christian Ellmers und verwies auf den sehr kleinen Kader mit nur sechs reinen A-Jugendspielern nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jonas Waschke und Claas Brückner. Beide werden nun längerfristig fehlen.

Trotz alledem hielt der MTV in der ersten Halbzeit die Partei offen und war bis zum 14:15 ein gleichwertiger Gegner. Jetzt zeigte sich allerdings, dass bei einigen Lafferder Akteuren die Kraft nachließ. So konnte sich Burgdorf bis auf 18:15 absetzen.

Die Hausherren gaben sich aber nicht geschlagen, kämpften sich zurück und gingen in der 46. Minute durch Jan-Bennet Kanning mit 20:19 wieder in Führung. Zum Sieg reicht es aber nicht, denn Burgdorf drehte noch einmal die Begegnung und ging mit 25:23 in Front.

Drei Sekunden vor dem Ende vergab der MTV nach dem Anschlusstreffer von Jesper Langeheine den verdienten Ausgleich. „Vielleicht haben wir ein paar technische Fehler zu viel gemacht“, meint Lafferdes Coach Ellmers, der sich dennoch zufrieden zeigte.

MTV Groß Lafferde: Grunst – Fischer, Münch (1), J. Schmidt, Kanning (9/4), A. Hansen, L. Hansen, Donker (2), Langeheine (9), Stanitzek, Zellmann (3), S. Schmidt.

MC-Jugend: TSV Burgdorf – SG Zweidorf/Bortfeld 51:15 (24:7). „Leider gab es für uns in Burgdorf nichts zu holen. Da sich am Freitag noch einige Spieler krank meldeten, standen uns nur sechs gesunde Akteure zur Verfügung. Wir baten bei Burgdorf um Spielverlegung, der aber nicht zugestimmt wurde, da es zu kurzfristig und zu aufwendig wäre“, zeigt sich Trainerin Kerstin Lehne vom Gastgeber sehr enttäuscht.

Dank vier mutiger D-Jugendspieler machte sie sich aber mit dem Team auf den Weg. Burgdorf spielte über die gesamten 50 Minuten eine sehr konsequente und massive Manndeckung, stand den Jungdrachen immer auf den Füßen und drängte das Team, auch durch körperliche Überlegenheit, immer weit zurück. Dennoch gelangen der SG sehr schön heraus gespielte Torchancen, die nicht alle verwertet wurden.

SG Zweidorf/Bortfeld: J. Georgi – Wilke (2), E. Klusmann (1), Beckers, Laube (1), Mudrow (4), Rümmler (1), O. Klusmann (1), Hädrich (1), S. Georgi, Jemric (4/1).