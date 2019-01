In Woltwiesche geht es richtig rund

„Das ist das stärkste Teilnehmerfeld, das wir bisher hatten.“ Börge Warzecha ist die Vorfreude auf das Hallenfußball-Turnier seiner Broistedter Frauen deutlich anzumerken. Am Sonntag ist es soweit, dann spielen zehn Teams aus Landes- und Oberliga in der Woltwiescher Sporthalle (Fuhsestraße 10) um die wohl ausgefallenste Trophäe in der Region. Denn der Sieger kommt wie schon bei den sechs vorherigen Ausgaben eine Torte mit fußballerischem Motiv.

„Es wird richtig spannend“, sagt Warzecha, dessen Team im Vorjahr das Finale gegen den VfB Fallersleben verloren hatte. Der Titelverteidiger aus der Landesliga ist erneut mit dabei und mit ihm fünf Oberligisten drei weitere Landesligisten und die Broistedter Reserve als Spitzenreiter der Bezirksliga. Letztere wird auch am Vortag (ab 13 Uhr) beim Bezirksturnier mitwirken. Doch als Favorit ginge die Mannschaft da nicht in das Rennen, sagt zumindest Organisator Börge Warzecha: „Vechelde hat gezeigt, wie gut sie in der Halle sind und auch die anderen Teams sind nicht zu unterschätzen.“

Nicht großartig anders sehe dies beim Turnier seiner ersten Mannschaft aus. „Die Gegner haben alle bisher eine tolle Hallensaison hingelegt“, schwärmt der Broistedter Coach. Bemerode habe bisher jede Turnierteilnahme in diesem Winter mit einem Sieg gekrönt, auch in Groß Lafferde, als der Oberligakonkurrent die Pfeile mit 1:0 ausgestochen hatte.

Nur beim Supercup in Hameln waren die Spielerinnen des TSV Bemerode in der Vorrunde gescheitert. „Dafür hat dort der SV Hastenbeck gewonnen“, sagt Warzecha, der mit seinen Pfeilen im Halbfinale mit 0:1 an Sparta Göttingen gescheitert war. „Wir sahen bisher auch bei allen Turnieren ganz gut aus, sind immer bis in das Halbfinale gekommen“, berichtet Warzecha, der sich wegen aller Umstände auf keinen Favoriten festlegen möchte.

Doch eines scheint laut Warzecha sicher: „Wir werden ganz tolle Spiele sehen, hoffentlich enge.“