SV Lengede hat zwei neue Gesichter

Der SV Lengede hat kurz vor Toreschluss doch noch auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Im Testspiel des Fußball-Landeligisten gegen den MTV Wolfenbüttel (1:1) kamen Luei Omar (vorher BSC Hastedt) und Sulhattin Capli (vorher Lupo Martini Wolfsburg) sogar schon zum Einsatz und überzeugten Lengedes Trainer Dennis Kleinschmidt. Beide Transfers seien „ein Stück weit Zufall“ gewesen.

Denn eigentlich hatte sich der Coach schon damit abgefunden mit unverändertem Kader in die Rückrunde zu gehen. „Ich hätte meinen Jungs den Klassenerhalt auch so zugetraut“, meint Kleinschmidt. Trotzdem ist er überzeugt von den beiden Neuen beim SV Lengede. „Ansonsten hätte der Verein kurz vor dem Ende der Transferphase nicht so viel Aufwand betrieben, um die beiden zu holen“, sagt Kleinschmidt.

Sulhattin Capli kann auf die Erfahrung von 67 Regionalliga-Einsätzen bauen und soll die Innenverteidigung der Lengeder stärken. „Er hat früher offensiver gespielt und ist immer weiter nach hinten gerückt. In der Abwehr hilft er uns am besten“, meint Trainer Kleinschmidt. Der 22-jährige Capli wohnt in Peine und wollte nun auch fußballerisch zurück in den Kreis.

Luei Omar hatte zuletzt ein halbes Jahr beim BSC Hastedt in der Bremenliga und zuvor ein halbes Jahr beim Landesliga-Konkurrenten Vahdet Braunschweig gespielt. Er soll auf der offensiven Lengeder Außenbahn für Wirbel sorgen und zeigte sich im Testspiel gegen die Wolfenbütteler stets anspielbereit. „Beide haben sich gut eingefügt und überzeugt“, meint Kleinschmidt, der generell mit dem Auftreten seiner Lengeder zufrieden war.

Das Ziel war es, „die eingerosteten Gelenke zu ölen“ und wieder in einen Spielrhythmus zu kommen. Fußballerisch war der Trainer mit den ersten 45 Minuten zufrieden, nach der Pause habe sein Team allerdings ein bisschen nachgelassen. Nach sechs Minuten gingen die Hausherren durch einen Konter über vier Stationen in Führung. Der frühere Wolfenbütteler Marc Omelan hatte vollstreckt.

In der zweiten Hälfte glichen die Lessingstädter aus. Niklas Kühle hatte sich im Strafraum etwas glücklich durchgesetzt und schloss dann sicher ab (71.).