VfB will bis zum Ende oben bleiben

Emrullah Kaya (in Rot) und der VfB Peine visieren in der Fußball-Kreisliga den Meistertitel und den Aufstieg an.

Nach einer konstanten Hinrunde steht der VfB Peine in der Fußball-Kreisliga auf dem Platz an der Sonne. Die beste Offensive und die zweitwenigsten Gegentore sind ein Indiz für diesen Tabellenstand. Die Mannschaft von Trainer Nick Gerull lieferte sich bisher mit dem TSV Rot-Weiß Schwicheldt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den ersten Platz.

2 Neuzugänge und einen Abgang musste der VfB in der Winterpause verzeichnen. „Die neuen jungen Spieler haben sich perfekt in unsere Mannschaft integriert“, sagt Peines Sprecher Swen Schreiber. Tanis Driesen kommt von Fortuna Oberg, Ilas Kraftschik vom Mellendorfer TV. In der Vorbereitungsphase nahm die Mannschaft auch an Hallenturnieren teil, dort haben sich die jungen Perspektivspieler, laut Schreiber, auch glänzend in die Mannschaft eingefügt. „Wir sind mit unserem Kader mehr als zufrieden, allerdings mussten wir aufgrund des einen Abgangs unseren Kader erneut aufstocken“, sagte Schreiber und fügte an, dass der VfB die Rückrunde sehr optimistisch angehen wird.

8 Heimspiele hatte der VfB nach 18 absolvierten Partien erst bestritten – in den abschließenden zwölf Begegnungen folgen also noch sieben. Ob dies ein Vorteil im Kampf um den Aufstieg bringt konnte Schreiber nicht beantworten: „Wir müssen alle Spiele gewinnen, egal ob auf unserem Platz oder in der Fremde. Alle anderen warten auf die nächsten Fehler unsererseits, welche sie dann ausnutzen können.“ Zuletzt mussten die Peiner dreimal in Folge in der Fremde antreten und verloren ihren Auftritt beim TSV Edemissen mit 3:5. „Das Spiel hat uns die Augen geöffnet und uns aufgezeigt, dass auch ein Spitzenreiter nicht fehlerfrei ist“, sagt Swen Schreiber dazu.

3. – schlechter war der VfB in der Hinrunde nie in der Tabelle platziert. Die Peiner Top-Mannschaft zeigte Woche für Woche eine Konstanz auf dem Platz, wie kaum eine andere Mannschaft in der Kreisliga. „Wir sind mit der ersten Saisonhälfte sehr glücklich, müssen allerdings auf die Konkurrenz aufpassen und dürfen uns keine groben Fehler erlauben“, sagt Schreiber. Laut ihm wird der Peiner Stadtrivale Bosporus Peine noch einmal oben mitmischen und um den Aufstieg mitspielen. „Ich bin in Sachen Aufstiegskampf optimistisch, allerdings wird die Konkurrenz den Aufstieg auch nicht verschenken. Wir sind in der Rolle des Gejagten“, erklärt Schreiber zufrieden. Der VfB muss diese Aufgabe annehmen, nur dann ist der Aufstieg realistisch.

41 Punkte hat der VfB nach der Hinrunde auf der Habenseite, das sind elf Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt in der vergangenen Saison, die die Peiner dann mit lediglich 46 Zählern abschlossen. „Wir spielen eine klasse Saison und jeder einzelne möchte jedes Spiel gewinnen“, sagt Schreiber. Laut ihm ist das Ziel eindeutig und lautet: Aufstieg in die Bezirksliga.