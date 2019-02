Edemissen II springt einen Platz nach oben

Marvin Wilke (in Blau) erzielte fünf Treffer für die Reserve der HSG Nord Edemissen II und half beim Sieg gegen die MSG Nordharz mit.

Edemissen/Bortfeld. In der Handball-Regionsoberliga siegt die HSG deutlich. Drachenfrauen kämpfen sich zum Erfolg.

Aufatmen bei der HSG Nord Edemissen II. Im ersten Spiel der Rückrunde revanchierte sich der Regionsoberligist bei der MSG Nordharz für die Hinspielniederlage und verschaffte sich etwas Luft im Abstiegskampf. Die Damenreserve aus Zweidorf und Bortfeld kamen beim Tabellenvorletzten zu einem erwarteten Erfolg, tat sich allerdings lange schwer.

HSG Nord Edemissen II – MSG Nordharz 33:23 (15:15). Unnötig schwer gemacht hat es sich die HSG Nord, die dem Gegner überlegen war. Die Mannschaft von Spielertrainer Peter Wilck fand schnell in die Partie, stand sicher in der Abwehr und verteidigte sehr engagiert. Durch Jakob Streit am Kreis und Marvin Wilke im Rückraum, die besonders von ihrem Trainer gelobt wurden, führte die HSG nach 14 Minuten mit 10:5.

Danach kam es zu einem Einbruch, als das Edemisser Personal zu viel durchtauschte. Der Spielfaden und die Konzentration gingen verloren und brachten den Gegner wieder ins Spiel. Der ließ sich nicht lange bitten, glich zur Pause zum 15:15 aus und ging danach erstmals mit 16:15 in Führung.

In der Kabine wurde Trainer Wilck etwas lauter, weil er mit der Leistungsbereitschaft einiger Akteure nicht einverstanden war und forderte für den zweiten Durchgang eine deutliche Leistungssteigerung. Die trat auch ein. Nach dem 16:16 durch Jakob Streit zog die HSG unaufhaltsam dem sicheren Sieg entgegen.

HSG Nord II: Ohms – Wilck, M. Streit (1), Wilke (5), Brüge (2), Kollmeyer (7), Schwarznecker, Zerter, Zemke (1), J. Streit (6), L. Rauls (1), N. Rauls, Henning (2), Schwerdtner, Hoffmann (8).

HG Elm – SG Zweidorf/Bortfeld II 20:25 (11:12). „Wir haben mit Ach und Krach gewonnen. 45 Minuten lang hatten wir massive Probleme mit der gegnerischen Kreisläuferin. Immer wieder nutzte der Gegner Lücken in unserer Abwehr“, gibt Drachencoach Fabian Kracik unumwunden zu.

Vor allem HG-Akteurin Denise Adolph setzte sich immer wieder gut in Szene, erzielte sieben Treffer und holte zehn Strafwürfe heraus. Sechs Zeitstrafen verhängten die Unparteiischen gegen die SG, wodurch kein vernünftiger Spielfluss im Drachenangriff zustande kam.

Der Gastgeber nutzte die Schwächen, war bis zur 44. Minute ein gleichwertiger Gegner. Erst als in der letzten Viertelstunde die Kräfte bei der HG Elm schwanden, setzte sich die individuelle Klasse der Drachen durch. Vier Tore am Stück (20:17) brachten den Umschwung. Kracik: „Wir spielen nicht gut zusammen. Die geringe Trainingsbeteiligung und die oft unterschiedlichen Besetzungen bei den Spielen helfen nicht weiter. Wir müssen zügig wieder in die Spur finden.

Zweidorf/Bortfeld II: Rother, Lindemann – Nonn (1), Sonnenberg (5), Lehne (3), Essmann (7), Fautek (3), Lange (1), Litzius (3), Malzahn (1), Kracik (1).