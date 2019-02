Klaus Reinecke wechselt den Trainerstuhl

Klaus Reinecke trainiert fortan nicht mehr den TSV Münstedt in der Fußball-Kreisliga. In der aktuellen Winterpause trennten sich beide Seiten. „Weil die Chemie nicht mehr stimmte“, sagt Trainer Reinecke selbst. Einige Spieler kamen nicht mehr mit dem Coach klar und hätten dies dem Vorstand mitgeteilt, der sich in der Folge von Reinecke trennte. Dabei wollte der Trainer im Sommer sowieso die Segel streichen.

Und nur wenige Tage nach diesen Vorgängen stellt der nächste Verein schon Klaus Reinecke als seinen neuen Trainer vor. Der TSV Viktoria Ölsburg hatte sich schnell bei Reinecke gemeldet und ihn von einem Wechsel in die 2. Kreisklasse Süd überzeugt. „Da kann ich mit dem Fahrrad zum Sportplatz fahren“, meint der heimatverbundene Reinecke, der in Groß Bülten direkt um die Ecke wohnt. Zudem könne er in Ölsburg ab dem Sommer ein Jugendteam betreuen. Mit den Herren soll schon in der Saison 2019/20 der Aufstieg anvisiert werden.