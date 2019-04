Arminia Vechelde fehlt ein Pünktchen zum Titel

Göttingen. Schade, es hat nicht ganz gereicht. Der SV Arminia Vechelde hat zwar beim TTV Geismar mit einem klaren 9:1-Triumph die Voraussetzungen für den Titel in der Tischtennis-Landesliga geschaffen. Aber in der parallel verlaufenden Partie verteidigte der VfL Oker beim SV Jembke mit einem äußerst glücklichen 9:7-Erfolg die Spitze.

„Obwohl es für die Jembker um nichts mehr ging, haben sie sogar ihre beiden Ukrainer einfliegen lassen“, staunte Vecheldes Josef Rempe. Das spiegelte sich auch in den Sätzen wider. „Wir konnten den Spielverlauf in Jembke per Livescore hautnah verfolgen und waren deshalb nicht immer voll konzentriert“, skizzierte er das Geschehen.

Rempe fügte etwas bitter hinzu: „Es kursiert das Gerücht, dass Oker auf seinen Aufstieg in die Verbandsliga verzichten wird. Umso bedauerlicher ist es deshalb, dass wir nicht automatisch als Nachrücker in die Verbandsliga aufsteigen können.“ Laut Rempe sieht das Regelwerk vor, dass nicht nur der Sieger des Relegationsturniers in die Verbandsliga aufsteigt. „Wir müssen also in die Verlängerung und entweder den Bovender SV als Drittletzten der Verbandsliga oder die TSG Ahlten als Landesligazweiten Hannover hinter uns lassen“, glaubt Rempe.

Zum Spiel: Nicht zuletzt dank der Heimspielatmosphäre durch 30 mitgereiste Arminen-Fans sorgte Vechelde gleich in den Doppeln für ein beruhigendes Dreipunktepolster. Dazu trug nicht nur das Duo Jan Fichtner/Klaus Kotke mit einem leichten 3:0-Aufgalopp bei, sondern auch Thomas Schiffner, der an der Seite von Rainer Lindigkeit die Geismarer Marius Oberdiek/Reservist Fiekers in die Schranken wies. Zweimal in die Satzverlängerung musste Kapitän Rempe mit seinem Partner Christian Havekost, ehe das 19:17,11:6,18:20,11:8 galt.

Die nervliche Anspannung nahm weiter ab, als Kotke und Fichtner, das Polster gegen Florian Tillner und Oberdiek sogar auf fünf Punkte erhöhten. Schiffner musste anschließend zwar die einzige Ergebniskosmetik zulassen, aber Rempe agierte weiter auf einem hohen Level. Obwohl Havekost die Defensivstrategie von Friedrich nicht behagte, ging er mit 14:12 im Entscheidungssatz ebenso als Erster über die Ziellinie wie Fichtner, dem seine lange Verletzungspause beim 12:10-Triumph über Tiller kaum noch anzumerken war. Bereits zuvor hatte Lindigkeit keine Mühe gegen Fiekers für Punkt acht zu sorgen.

„Wir sind zwar nicht Meister geworden, aber dafür stellen wir das beste Rückrundenteam mit 17:1 Punkten“, freute sich Rempe.