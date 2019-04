Oberg gewinnt Derby gegen Münstedt

Peine. Fortuna Obergs Trainer Hubert Meyer sieht einen verdienten Erfolg seines Teams in der Fußball-Kreisliga gegen den TSV Münstedt.

Sonntag Nachmittag, schönes Wetter und ein waschechtes Derby. Was will man mehr in der Kreisliga? Ach ja, einen klaren Heimsieg für das eigene Team.

TuS Fortuna Oberg – TSV Münstedt 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Wagner (12.); 2:0 Grigorjan (14.); 3:0 Nowak (16.); 3:1 Dostani (18.); 4:1 Rotmann (86.). Die Gastgeber zeigten von Beginn an einen sehr starken Auftritt und belohnten sich mit dem befreienden 1:0 nach einer Ecke. „Das war ein bombastischer Start von uns“, sagte ein stolzer Fortuna-Coach Hubert Meyer.

Schon zwei Minuten später lag der Ball erneut im Tor. „Nach einer mustergültigen Flanke schob Grigorjan den Ball trocken ein“, schilderte Meyer. Der Alptraum für die Gäste war noch nicht vorbei, denn auch das 3:0 ließ wiederum nur eine weitere Minute auf sich warten. „Was ein gelungener Start in dieses Derby für uns“, analysierte Meyer zufrieden. Die Oberger schalteten nach dem Sturmlauf einen Gang runter, erspielten sich allerdings stets gefährliche Chancen. „Das Gegentor vor der Pause hat die Partie aus unserer Sicht unnötig spannend gemacht“, schilderte Meyer.

Dann war Pause in einem rasanten und hitzigen Derby, diese Unterbrechung hatten sich beide Teams mehr als verdient. Nach der Pause war Oberg trotz einer zwei Tore Führung die spielbestimmende Mannschaft und erspielte sich Chancen um Chancen, welche meistens am glänzend aufgelegten Münstedter Keeper scheiterten. „Wir müssen unsere Chancen besser nutzen und dann wird es auch nicht so gefährlich für uns“, analysierte Meyer treffend.

Münstedt kam innerhalb des Derbys quasi nur über lange Bälle und wenig spielerische Ideen. „Wir haben sehr stark gegen Münstedts hohe und lange Bälle verteidigt“, sagte Meyer. In der Schlussphase fiel dann noch das 4:1 für die Gastgeber. Hochverdient. „Wir sind der verdiente Derbysieger“, sagte Meyer abschließend.

