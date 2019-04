Teutonia verliert beim Letzten

Groß Lafferde. Die Negativserie der Groß Lafferder Tuetonia wächst in nder Fußball-Bezirksliga 2 in Ölper weiter.

Wer diese Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga Braunschweig 2 spielen sehe, der frage sich zurecht, wie der Peiner Hallenfußballmeister in der Hinrunde auf Platz vier landen konnte. Sichtlich angefressen kommentierte Teutonia-Trainer Marco Heidemann die nächste Pleite seiner allmählich verunsicherten Truppe. BSV Ölper – SV Teutonia Gr.Lafferde, 3:1 (1:0). Tore: 1:0/2:0 Mats Witzel (38./49.); 3:0 Florian Puhst (77-); 3:1 Eigentor (78.).

Das Hinspiel hatten die Teutonen noch mit 3:0 gewonnen. Ölper durfte diesmal dreimal auf das Tor der Gäste schießen, und jeder Schuss passte. Mats Witzel vor (38.) und kurz nach der Pause (49.) stellte bereits die Weichen. Für das 3:0 des Tabellenletzten sorgte Florian Puhst, der in Minute 77 zur Stelle war.

Dass die Groß Lafferder Ergebniskosmetik gegen das Schlusslicht durch ein Eigentor erfolgte, ist laut Heidemann symptomatisch: „Wir haben momentan in der Offensive keine Durchschlagskraft.“ Die reicht nicht einmal für ein BSV-Team, das nach nunmehr 19 sieglosen Spielen mal wieder einen Dreier bejubeln durfte.

Was Heidemann aber immer mehr ärgert ist die fehlende Aggressivität seiner Truppe, deren Zweikampfverhalten so nicht akzeptabel sei. Nach wie vor sei die Trainingsbeteiligung zu schwach, weil die Einstellung der Spieler immer noch verbesserungsfähig sei. Das Resultat: „Wir sind einfach nicht fit für die Punktspiele.“

Es sei jetzt wichtig, ganz schnell all das Lob zu vergessen, was nach den Erfolgen des Vorjahres auf die Mannschaft einstürzte. Jetzt gelte es wieder den erfolgreichen Groß Lafferder Fußball zu erarbeiten.

Erstaunlich, dass der neuerliche Patzer des Gastes keine Folgen in der Tabelle hatte. „Wir haben jetzt seit vier Spielen nicht gewonnen und trotzdem ist nur der TSV Sickte in dieser Zeit an uns vorbeigezogen“, wunderte sich Heidemann. Seine Mannschaft pausiert am Mittwoch und muss dann beim bekannt unbequemen TSV Wendezelle antreten.

Teutonia Groß Lafferde: Stark – T. Müller (63. Janeck), J. Paul, S. Staats, Winkelmann, Herrmann (51. Rode), Schimpf (55. Mücke), T. Tracz, Harms, Neumann, T. Paul.