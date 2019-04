Die Drachen empfangen ihren doppelten Nachbarn

Bortfeld. Mit einem Sieg will die SG Zweidorf/Bortfeld den Grundstein für Platz sechs in der Handball-Landesliga legen.

Sie sind Nachbarn – sowohl geografisch, als auch tabellarisch. Am Sonntag (17 Uhr) empfangen die Handballer der SG Zweidorf/Bortfeld die Drittvertretung des MTV Braunschweig in der Landesliga zu einem Nachbarschaftsduell. Als Tabellenachter weisen die Drachen drei Spiele vor dem Ende der Saison 24:22 Punkte auf. Das Team aus der Löwenstadt liest sein Verhältnis genau anders herum.

Obwohl es für beide Teams nur noch um die goldene Ananas geht, so gehen die Gastgeber mit großen Ambitionen in dieses vorletzte Heimspiel. Na klar, nach der 28:31-Niederlage aus der Hinserie wollen die Drachen ihre Gäste in der Tabelle nicht an sie heranrücken lassen. „Es geht für uns nicht nur um den Derby-Sieg. Wir wollen die letzten drei Spiele einfach gewinnen. Auch, wenn es nur für die Statistik von Wert ist, wollen wir nach dieser verkorksten Saison mindestens auf dem sechsten Tabellenplatz landen“, meint SG-Leiter Sigurt Grobe optimistisch.

Braunschweig verfügt über eine sehr gefestigte und hervorragend eingespielte Mannschaft. „Da müssen wir von Beginn an sehr präsent sein und dürfen uns solche Anfangsminuten, wie gegen Lehre und Langelsheim nicht erlauben“, ist Grobe überzeugt.

Mit dem MTV besteht für die SG Zweidorf/Bortfeld eine seit Jahren gefestigte Freundschaft. Vor einigen Jahren gab es noch einen regen „Grenzverkehr“ und Spieler beider Lager wechselten hin und her. Mittlerweile sei das aber ein wenig abgeflaut.

Zur neuen Saison werde es aber wieder etwas mehr Bewegung geben, wenn auch nicht im Herrenbereich. Abwanderungswillige B-Jugendliche des MTV Braunschweig schließen sich der SG Zweidorf/Bortfeld an, so dass Leiter Sigurt Grobe in dieser Altersklasse zwei Teams melden kann. Eines davon soll an der Relegation zur Landesliga teilnehmen, immerhin die Klasse in der auch die MTV-Jugendlichen zuletzt angetreten waren.

Auch im Herrenbereich des befreundeten Braunschweiger Vereins läuft es aktuell nicht wie gewünscht. Das Aushängeschild steht in der dritten Liga mit dem gebürtigen Bortfelder Volker Mudrow als Trainer auf einem Abstiegsplatz, ebenso wie die Reserve in der Oberliga.

Handball-Landesliga, Männer:

Zweidorf/Bortf. – MTV Braunschweig III

(Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle Bortfeld)

