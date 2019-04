Jetzt wollen es die Vallstedter wieder wissen

Vallstedt. In Hannover steigt am Wochenende das erste größere Turnier für Niedersachsens Beachvolleyballer.

Es ist eine richtige kleine Trainingsgruppe, die sich da im Vallstedter Sand auf die neue Saison vorbereitet. Beachvolleyball ist ihre Passion, erfolgreiche Turniere im gesamten Nordwesten der Republik zu bestreiten ihre Mission. Fünf Vallstedter und der Gamsener Julian Mann lassen sich dabei von ihrem Coach ordentlich einheizen und schwitzen sich in der Sonne warm für den Auftakt an diesem Wochenende. Am Steintor in Hannover trifft sich direkt zum ersten Top10-Turnier des Jahres 2019 die Elite.

„Wir haben uns gerade noch so für das Hauptfeld qualifiziert“, sagt Oliver Wendt, der zusammen mit seinem Kumpel seit Kindesbeinen, Julian Mann antritt. Mit ihrem unnachahmlichen Stil, der den beiden den Titel „Straßenbeacher“ eingebracht hat, wollen sie wie im vergangenen Jahr die Beachszene ein wenig aufmischen. In 2018 wäre das mit der Teilnahme am Finale belohnt worden. „Aber ich hatte mich beim ersten Hallentraining verletzt“, stöhnt Mann.

Das Duo entschied sich für eine faire Geste und ließ das nächste Team in das Feld hineinrutschen. „Wir hätten uns auch einfach in den Sand stellen, zweimal verlieren und trotzdem die Wertungspunkte einsacken können“, erklärt Wendt das Prozedere. Die beiden Sportsmänner verzichteten darauf und sind nun froh, dass ihre angesammelte Punktzahl trotzdem direkt für das Hauptfeld des Turniers am Hannoveraner Steintor gereicht hat. „Ansonsten hätten wir am Freitag in die Qualifikation gemusst. Das Feld ist fast stärker als das eigentliche Turnier“, meint der 28-jährige Wendt lachend.

Zusammen mit dem 29-Jährigen Julian Mann will er in diesem Jahr die Tour einfach genießen. „Eigentlich“, beginnt Mann, „sind wir vom Alter her beim Volleyball in der Blütezeit. Doch die Zeiten sind vorbei, in denen wir bei jedem Wetter auf das Beachfeld gehen und uns hinschmeißen“, fügt er lachend hinzu.

Die jüngeren Teams die immer wieder nachrücken seien technisch gut ausgebildet und es werde schwer dort mitzuhalten. „Wir kommen über die Athletik und vor allem unseren Kampfgeist“, meint Oliver Wendt. Also die guten alten Tugenden, die die beiden gebürtigen Gamsener auch im vergangenen Jahr stark gemacht haben. Ziel für Hannover: mindestens ein Spiel gewinnen.

Hoch hinaus wollen in diesem Jahr die beiden großgewachsenen Blondschöpfe Hendrik Schultze und Martin Tanger. „Wir wollen vermehrt schauen, dass wir DVV-Punkte bei Turnieren in Berlin, Erfurt und Magdeburg sammeln“, berichtet Tanger. In Nordwestdeutschland gehören die beiden Vallstedter schon zu den besseren Duos und rechnen sich daher auch etwas bei den Top10-Turnieren aus. „Das Feld jetzt am Wochenende lässt auch zu, dass wir da einige Spiele gewinnen können“, erklärt der frühere Wolfenbütteler.

Zumindest die Vorbereitung für das Duo hat gestimmt. Denn Tanger und Schultze waren vor Kurzem für ein kleines Trainingslager zusammen mit den beiden Laggenbeckern Lars Fischer und Patrick Hofschröer unterwegs. „Die haben sich auch für das Turnier in Hannover gemeldet. Am Freitag spielen wir uns mit den beiden nochmal ein“, sagt Tanger. Er findet, dass er und Spielpartner Hendrik Schultze bereits gut im Sand unterwegs sind.

Ordentlich sieht das auch bei Bastian Ebeling und Alexander Brem aus. Dabei wollen die beiden Vallstedter erst seit diesem Sommer zusammen spielen. Ebelings eigentlicher Kollege Jonas Kaminski weile aktuell für sein Studium in England und so fand sich dieses neue Duo zusammen.

Es bleibt zu hoffen, dass das Intermezzo nicht wie beim Versuch im vergangenen Jahr schnell ein Ende findet. „Das erste Spiel zusammen hatten wir gewonnen. Im zweiten habe ich mir das Kreuzband gerissen“, erinnert sich Alex Brem. In Hannover wollen die beiden schauen, wozu sie fähig sind.