Drachen gewinnen das Kreisduell

Mit einem Erfolg in Groß Lafferde verdarb die Reserve der SG Zweidorf/Bortfeld dem Kreisrivale aus Adenstedt die Chance, in der Handball-Regionsoberliga den vierten Tabellenplatz noch zu erreichen. Die HSV Vechelde-Woltorf verlor denkbar knapp in Ehmen. SG Adenstedt – Zweidorf/Bortfeld II 22:26...